Irak milis grupları ikna etmeye çalışıyor: Siyasi ve diplomatik çözümden yanalar

TERÖR KONUSUNDA TÜRKİYE İLE UZLAŞILDI

Irak Başbakanı Siyasi Danışmanı Ciyad, "Türkiye ile ilişkiler çok önemli, Irak halkı, hükümeti ve siyasi taraflar olarak bu ilişkilerin sürdürülmesini istiyoruz" dedi.

Irak'ın Türkiye ile her alanda anlaşmak istediğini ifade eden Ciyad, "Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz 2003 yılından beri devam ediyor. Ortak ticari hacimlimiz de yıllık 20 milyar dolara varıyor. Türkiye ile ilişkilerin Kalkınma Yolu Projesi ile de güçlendirilmesi çok akıllıcadır. Kalkınma Yolu, Türkiye ve Irak için yaşam damarı olabilir ve Irak için Türkiye üzerinden enerji geçiş hattı niteliğinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK konusunda anlaşma noktasında gecikme olsa da terör ve yasaklı örgütlerle mücadele konusunda uzlaşı ve anlaşma söz konusu." ifadesini kullanan Ciyad, konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK dosyası sadece Irak ve Türkiye arasında bir dosya değil, buna İran, Suriye ve uluslararası taraflar da dahildir. Bu konuda bölgesel güvenlik konferansı düzenlenebilir. Ortadoğu ve bölge ülkelerinden İran, Türkiye ve Körfez ülkeleri Irak ile bir araya gelerek devlet dışındaki silahlı gruplara karşı nihai anlaşma ve tevafuka ulaşmalı."