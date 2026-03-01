Irak'ta Erbil Havalimanı'nda patlama! İşte o görüntüler...

Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Havalimanı'nda ve İran televizyon binasının yakınında patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yangın çıktı. İşte detaylar...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Uzun yıllardır ülkenin hem siyasi hem de dini liderliğini yürüten Ayetullah Ali Hamaney, saldırılarda hayatını kaybetti.

İran misilleme olarak bölge ülkelerdeki birçok ABD askeri üssüne saldırılar düzenlerken, İsrail'in Beyt Şemeş kentini hedef aldı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

ERBİL HAVALİMANI'NDA PATLAMA

Bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yangın çıktı.

İran televizyon binasının yakınında da patlama meydana geldi.

İşte o görüntüler:

Irak Erbil'de patlama!

