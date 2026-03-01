Irak’ta Erbil Havalimanı’nda patlama! İşte o görüntüler...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Uzun yıllardır ülkenin hem siyasi hem de dini liderliğini yürüten Ayetullah Ali Hamaney, saldırılarda hayatını kaybetti.

İran misilleme olarak bölge ülkelerdeki birçok ABD askeri üssüne saldırılar düzenlerken, İsrail'in Beyt Şemeş kentini hedef aldı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.