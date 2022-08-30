Irak’ta kaos sürüyor: İran’dan flaş karar

İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.

BAĞDAT'A UÇUŞLAR DURDURULDU

İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.