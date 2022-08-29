SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100’ü aşkın yaralı

Açıklamada, "Bütün protestocuları Yeşil Bölge'yi terk etmeye ve hükümetin Irak'a hizmet etmek için sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hükümet kurumlarının boşaltılması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

UNAMI ayrıca, siyasi tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa çağırdı.