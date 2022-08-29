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Giriş Tarihi: 29.08.2022 23:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 23:57

SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100'ü aşkın yaralı

Son dakika haberi... Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri sokağa indi. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr açlık grevine başlarken, Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

AJANSLAR
SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100’ü aşkın yaralı

Son dakika haberi! Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda şiddet olaylarının yaşanması ve 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri de sokağa indi.

SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100’ü aşkın yaralı

Silahlı grubun Yeşil Bölge'deki Sadr destekçilerini korumak için bölge yakınlarına konuşlanmayı planladığı öne sürüldü.

Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi | Video

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SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100’ü aşkın yaralı

BM'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Irak'taki Birleşmiş Milletler Misyonu UNAMI tarafından yapılan açıklamada, Sadr destekçilerine Yeşil Bölge'yi terk etmeleri ve hükümet binalarını boşaltmaları çağrısında bulunuldu

SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100’ü aşkın yaralı

Açıklamada, "Bütün protestocuları Yeşil Bölge'yi terk etmeye ve hükümetin Irak'a hizmet etmek için sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hükümet kurumlarının boşaltılması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
UNAMI ayrıca, siyasi tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa çağırdı.

SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100’ü aşkın yaralı

IRAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'yi basmasının ardından başkent Bağdat'tan sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.

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