Giriş Tarihi: 29.08.2022 23:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
23:57
SON DAKİKA! Irak karıştı: Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100'ü aşkın yaralı
Son dakika haberi... Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri sokağa indi. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr açlık grevine başlarken, Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...