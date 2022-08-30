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SON DAKİKA: Irak karıştı! Sadr grubu sokağa indi! En az 13 ölü | Video 30.08.2022 | 09:23
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Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
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ABD'de havuzda nöbet geçiren kadını oğlu kurtardı | Video 29.08.2022 | 13:30
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Pakistan'daki sel felaketinden ürkütücü görüntüler | Video 29.08.2022 | 09:49
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Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi | Video 27.08.2022 | 16:54
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İzlanda radyosu Başkan Erdoğan'ın söylediği şarkıyı çaldı | Video 26.08.2022 | 16:41
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Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi | Video 26.08.2022 | 12:54
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Letonya'da Sovyet döneminden kalma 79 metrelik anıt yıkıldı | Video 26.08.2022 | 10:44
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ABD’li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü | Video 26.08.2022 | 10:44
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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü | Video 26.08.2022 | 10:44
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İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
Son dakika haberi... Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri sokağa indi. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr açlık grevine başlarken, Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 13 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...