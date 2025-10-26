Irak’ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta petrol sahasında patlama meydana geldi. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından petrol sahasında büyük bir yangın çıktı.

Irak'ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra Petrol Şirketi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği aktarıldı.