Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video
26.10.2025 | 13:41
Irak’ta petrol sahasında patlama meydana geldi. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından petrol sahasında büyük bir yangın çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
05:02
00:20
00:24
04:15
00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
03:50
03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
01:54
00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07
05:31
02:26
00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37
02:38
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video 21.10.2025 | 15:35