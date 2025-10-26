Video Dünya Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video

Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video

26.10.2025 | 13:41

Irak’ta petrol sahasında patlama meydana geldi. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından petrol sahasında büyük bir yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra Petrol Şirketi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği aktarıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz | Video 04:15
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: "Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz" | Video 23.10.2025 | 13:13
Rusya’da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 03:50
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 05:31
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 22.10.2025 | 08:59
ABD Başkanı Trump: 1 Kasım itibarıyla Çin’e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak | Video 02:26
ABD Başkanı Trump: "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" | Video 22.10.2025 | 08:58
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail’de | Video 02:38
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video 21.10.2025 | 15:35
Gazze’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 02:10
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 21.10.2025 | 14:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY