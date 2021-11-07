Son dakika: Bağdat’ta Yeşil Bölge’de büyük patlama! Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu!

Son dakika haberleri: Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'ndan yapılan açıklamada, Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

"HERKESİ SERİN KANLI KALMAYA DAVET EDİYORUM"

Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.

Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum." dedi.