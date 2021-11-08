Irak’taki güç kavgasında yeni boyut! Abdullah Ağar’dan çarpıcı yorum: Çok tehlikeli

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin silahlı drone tarafından vurulmasının yankıları sürüyor. Dünyanın kınadığı saldırının arka planında ise başka bir denklem var. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İRAN - ABD/İSRAİL EKSENİ

Abdullah Ağar, 10 Ekim'deki seçimlere vurgu yaparak, siyasi dizayn planına dikkat çekti. Ağar, bu dizayn sürecinde İran ile ABD/İsrail ekseninde iki taraf olduğunu belirtti. Ağar, silahlı çatışmaya da varabilecek durumların söz konusu olduğunu ifade ederek, kullanılan metodu "Çok tehlikeli" olarak niteledi.

Ağar, "Çünkü, suikast ve sabotaj kelimeleri geçiyor. Bir başbakanın evi en güvenlikli bölgede drone ile etki altına alınıyor. Son derece sert bir mesaj." dedi.