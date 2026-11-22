Pezeşkiyan, ülkenin ekonomik sorunlarının aşılması için temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç tedarikinin güvence altına alınması, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran 'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran 'da bir grup vaiz ve din adamıyla düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

"SAVAŞ HALİNDEKİ HİÇBİR ÜLKEDE KALKINMA GERÇEKLEŞMEZ"

İran Cumhurbaşkanı, "Savaş halinde olan hiçbir ülkede kalkınma gerçekleşmez, eksiklikler ve kısıtlamalar artar." dedi.

Hükümetin, halkın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri ve ilaçları her koşulda temin etmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu alanda izlenen strateji sayesinde şu anda ciddi bir kısıtlama ve sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

"DURUMUMUZ HİÇ DE İYİ DEĞİL"

Pezeşkiyan, "Biz yalan vaatlerde bulunmayı ya da ülkemizin durumu çok iyi demeyi bilmeyiz. Allah aşkına, durumumuz hiç de iyi değil." ifadelerini kullandı.