İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan duyurdu: "Hamaney'in sağlık durumu gayet iyi"

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez." dedi. İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

SALDIRIDA AĞIR YARALANDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den aylar sonra ilk görüntü: 13 saniyelik kayıt merakları artırdı | Video

YENİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLMİŞTİ

İran'da savaş 6. Ayına girerken İran'da kamuoyu karşısına çıkmayan dini lider Mücteba Hamaney'e ait olduğu öne sürülen görüntüler geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.

13 SANİYELİK VİDEO GÜNDEMDE

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr tarafından ilk kez servis edilen yaklaşık 13 saniyelik videoda Hamaney, dini eğitim verdiği tahmin edilen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görüldü. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör