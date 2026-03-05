İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Türkiye ile ilişkimiz çok iyi ve bunu da duyurduk; Bu bölgedeki bölgelerde, Türkiye de dahil olmak üzere hedef almadığımızı duyurduk. Türkiye'yi hedef almak için sebebimiz hiçbirimiz yok. Dışişleri Bakanları ile birlikte de iletişim kuruldu, sorunlar konuşuldu.

İran'da bizim özel düzenlemelerimiz var; bunu çok açık bir şekilde belirttik. Savaş zamanında İran düzenlemelerinin gözlenmesi gerektiğini söyledi. Ticari olarak bile gemilerin geçişinde regülasyonlar geçerlidir. Burada bir savaş var, o nedenle bizim bütün araçlarımızı kullanmamız gerekiyor ve geçişin bizim ellerimizde olması gerekiyor. Gemilerden ve navigasyondan bahsedecek olursak; bunların, yakın bilgilerin içerisindeyiz ve kargonun koşullarını belirlersiniz. Ne parça parça bakıyoruz. Burada herhangi bir ticari geminin veya askeri geminin, düşmanımızın olan ticari ve askeri gemilerin korunmasına izin vermiyoruz. Düşmanlarımızı desteklemek istemiyoruz. Amerika'da bu modlardan bazılarının geçişini yapabilmek için biliyorsunuz. Biz burada kontrolümüzü gösteriyoruz ve herhangi bir geminin geçişinin bu bölgede sağlanmasına izin vermiyoruz. İstismarın kesilmesine izin vermiyoruz. Şu an çok farklı, savaştayız ve insanlarımız da bu rejim tasarımına uyumu sağlıyorlar. Şu anda onun yerini hedefliyorlar; sivilleri hedefleyenler, altyapıları hedefleyenler, konut alanlarını hedefleyenler ve masum insanları hedefliyorlar. Birkaç yıl önce bunu ulusal düzeyde duymuştunuz; enfeksiyonlara safra saldırısı düzenliyorlar.