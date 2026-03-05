İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi
Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen İran füzesi ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İran'ın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Garibabadi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var." dedi.
Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"
Kazım Garibabadi, "Türkiye'yi hedef almamız için sebebimiz yok. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. İran Türkiye'yi hedef almadı. Hürmüz'den düşman ticari-askeri gemiler geçemez. İran teröristlerin geçişlerine izin vermeyecek." dedi.
"GAZZE'DE İŞLEDİKLERİ SUÇLARI BİLİYORUZ"
Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var. Ancak ABD-İsrail sivilleri ve alt yapıyı hedef alıyor. Gazze'de işledikleri suçları biliyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin diplomasiye ihanet ettiğini, kendilerine yalan söylediğini belirten Garibabadi, "ABD müzakerelerde nükleer dışında konuşmuyordu" dedi.
Garibabadi, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"BİZİM FÜZELERİMİZ AMERİKA'YA ULAŞABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANMIYOR"
"Şu anda yerel düzeyde değerlendirmeler yapıyoruz ve herhangi bir kanıtta hata İran'ın Amerika'ya saldırdığına dair. Amerika her zaman bizim bölgemizdeydi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırmadığı bir ülkeydi. Bizim füzelerimiz Amerika'ya ulaşabilecek şekilde tasarlanmıyor. Eğer bir saldırganlıkla karşı karşıya kalıyorsak, bizim de harekete geçmemiz gerekiyor. Evet, burada bir saldırı var ama çeşitliliği savunma konusunda çok kararlıyız. Uluslararası birimlerle birlikte İran'ı savunmaya yöneliktir. Ulusumuz da şu anda birleşmiş durumda olanı savunmamız için. ürünü savunmaya devam ederken şu ana kadar yüzleştiğimiz durumlara bakıldığında, acı vericilerle durumsallaştık. Amerika'nın ülkelerine bunlar oldu.
"ABD'NİN SALDIRILARINDAN DOLAYI BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIK"
Biz komşu ülkeleri hedeflemiyoruz. Komşularımızla birlikte iyi bir tane mevcut, bir tanesi mevcut. Burada İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırganlık görülüyor, kendi bölgesinde bile. Evet, onları hedeflemeye çalışıyorlar ama burada biz komşu ülkelerine karşı bir savaş açmıyoruz. Bu bölgedeki konumdaşlarımızla da yakın tanıtımlarımız içerisindeyiz. Bu durumun çok açık bir şekilde olduğunu belirttik; biz burada komşularımızla ve bu ülkelerle savaş içerisinde olmadığımızı, kendi sivillerimizi, kendi insanlarımızı koruduğumuzu belirttik. Amerika'nın saldırılarından dolayı bunu yapmak zorundaydık. İran'ın hiçbir nedeni yok, bu güçlerle saldırıya uğraması için. Amerika'nın kendi tarafının saldırganlığını gördük, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu komşularımıza karşı bir savaş değil.