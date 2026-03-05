İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

  • Haberler
Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen İran füzesi ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İran'ın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Garibabadi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Kazım Garibabadi, "Türkiye'yi hedef almamız için sebebimiz yok. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. İran Türkiye'yi hedef almadı. Hürmüz'den düşman ticari-askeri gemiler geçemez. İran teröristlerin geçişlerine izin vermeyecek." dedi.

"GAZZE'DE İŞLEDİKLERİ SUÇLARI BİLİYORUZ"

Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var. Ancak ABD-İsrail sivilleri ve alt yapıyı hedef alıyor. Gazze'de işledikleri suçları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin diplomasiye ihanet ettiğini, kendilerine yalan söylediğini belirten Garibabadi, "ABD müzakerelerde nükleer dışında konuşmuyordu" dedi.

Garibabadi, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"BİZİM FÜZELERİMİZ AMERİKA'YA ULAŞABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANMIYOR"

"Şu anda yerel düzeyde değerlendirmeler yapıyoruz ve herhangi bir kanıtta hata İran'ın Amerika'ya saldırdığına dair. Amerika her zaman bizim bölgemizdeydi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırmadığı bir ülkeydi. Bizim füzelerimiz Amerika'ya ulaşabilecek şekilde tasarlanmıyor. Eğer bir saldırganlıkla karşı karşıya kalıyorsak, bizim de harekete geçmemiz gerekiyor. Evet, burada bir saldırı var ama çeşitliliği savunma konusunda çok kararlıyız. Uluslararası birimlerle birlikte İran'ı savunmaya yöneliktir. Ulusumuz da şu anda birleşmiş durumda olanı savunmamız için. ürünü savunmaya devam ederken şu ana kadar yüzleştiğimiz durumlara bakıldığında, acı vericilerle durumsallaştık. Amerika'nın ülkelerine bunlar oldu.

"ABD'NİN SALDIRILARINDAN DOLAYI BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Biz komşu ülkeleri hedeflemiyoruz. Komşularımızla birlikte iyi bir tane mevcut, bir tanesi mevcut. Burada İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırganlık görülüyor, kendi bölgesinde bile. Evet, onları hedeflemeye çalışıyorlar ama burada biz komşu ülkelerine karşı bir savaş açmıyoruz. Bu bölgedeki konumdaşlarımızla da yakın tanıtımlarımız içerisindeyiz. Bu durumun çok açık bir şekilde olduğunu belirttik; biz burada komşularımızla ve bu ülkelerle savaş içerisinde olmadığımızı, kendi sivillerimizi, kendi insanlarımızı koruduğumuzu belirttik. Amerika'nın saldırılarından dolayı bunu yapmak zorundaydık. İran'ın hiçbir nedeni yok, bu güçlerle saldırıya uğraması için. Amerika'nın kendi tarafının saldırganlığını gördük, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu komşularımıza karşı bir savaş değil.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Türkiye ile ilişkimiz çok iyi ve bunu da duyurduk; Bu bölgedeki bölgelerde, Türkiye de dahil olmak üzere hedef almadığımızı duyurduk. Türkiye'yi hedef almak için sebebimiz hiçbirimiz yok. Dışişleri Bakanları ile birlikte de iletişim kuruldu, sorunlar konuşuldu.

İran'da bizim özel düzenlemelerimiz var; bunu çok açık bir şekilde belirttik. Savaş zamanında İran düzenlemelerinin gözlenmesi gerektiğini söyledi. Ticari olarak bile gemilerin geçişinde regülasyonlar geçerlidir. Burada bir savaş var, o nedenle bizim bütün araçlarımızı kullanmamız gerekiyor ve geçişin bizim ellerimizde olması gerekiyor. Gemilerden ve navigasyondan bahsedecek olursak; bunların, yakın bilgilerin içerisindeyiz ve kargonun koşullarını belirlersiniz. Ne parça parça bakıyoruz. Burada herhangi bir ticari geminin veya askeri geminin, düşmanımızın olan ticari ve askeri gemilerin korunmasına izin vermiyoruz. Düşmanlarımızı desteklemek istemiyoruz. Amerika'da bu modlardan bazılarının geçişini yapabilmek için biliyorsunuz. Biz burada kontrolümüzü gösteriyoruz ve herhangi bir geminin geçişinin bu bölgede sağlanmasına izin vermiyoruz. İstismarın kesilmesine izin vermiyoruz. Şu an çok farklı, savaştayız ve insanlarımız da bu rejim tasarımına uyumu sağlıyorlar. Şu anda onun yerini hedefliyorlar; sivilleri hedefleyenler, altyapıları hedefleyenler, konut alanlarını hedefleyenler ve masum insanları hedefliyorlar. Birkaç yıl önce bunu ulusal düzeyde duymuştunuz; enfeksiyonlara safra saldırısı düzenliyorlar.

"DÜŞMANIMIZ OLAN TİCARİ VEYA ASKERİ GEMİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERMİYORUZ

Dünya ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki kontrole değinen Kazım Garibabadi, "İran her zaman güvenliğini denedi. Ancak savaş zamanında düşmanımız olan ticari veya askeri gemilerin geçişine izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı. Kontrolün İran'ın elinde olması gerektiğini savunan Garibabadi, "Düşmanlarımızı desteklemek istemiyoruz, bu bölgesel kontrolümüzü gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ: ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORLAR, BU BİR SOYKIRIMDIR

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert bir dille eleştiren Garibabadi, "Çocukları öldürüyorlar, bu bir soykırımdır, bir savaş suçudur." dedi. Uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Dışişleri Bakanı Yardımcısı, "İsrail'in Gazze'de büyük suçları vardı. Buna rağmen bazı insan hakları haklarını koruduklarını iddia ediyor." ifadeleriyle Batılı devletlere tepki gösterdi.

