İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan A Haber’e özel açıklamalar: Türkiye Güvenilir Bir Ev Sahibi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Saeid Hatibzade, A Haber'e verdiği özel röportajda bölgesel ve küresel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hatibzade, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirirken, Tahran'ın nükleer program hakkından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE ÖVGÜ

Nükleer müzakereler kapsamında Türkiye'nin oynadığı role dikkat çeken Hatibzade, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeleri "samimi ve dostane" olarak nitelendirdi. Türkiye'yi "güvenilir bir ev sahibi" olarak tanımlayan İranlı yetkili, E3 ülkeleri ile görüşmelerin süreceğini ve Türkiye'nin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Hatibzade, "Türkiye hükümetine, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı'na gösterdikleri misafirperverlik ve emeği için teşekkür ederim. Türkiye, bu tür önemli görüşmelere ev sahipliği yapabilecek güvenilir bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.