İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan A Haber’e özel açıklamalar: Türkiye Güvenilir Bir Ev Sahibi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Saeid Hatibzade, A Haber'e verdiği özel röportajda bölgesel ve küresel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hatibzade, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirirken, Tahran'ın nükleer program hakkından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE ÖVGÜ
Nükleer müzakereler kapsamında Türkiye'nin oynadığı role dikkat çeken Hatibzade, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeleri "samimi ve dostane" olarak nitelendirdi. Türkiye'yi "güvenilir bir ev sahibi" olarak tanımlayan İranlı yetkili, E3 ülkeleri ile görüşmelerin süreceğini ve Türkiye'nin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.
Hatibzade, "Türkiye hükümetine, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı'na gösterdikleri misafirperverlik ve emeği için teşekkür ederim. Türkiye, bu tür önemli görüşmelere ev sahipliği yapabilecek güvenilir bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.
NÜKLEER MÜZAKERELER VE JCPOA
Hatibzade, İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen JCPOA kapsamındaki durumu da değerlendirdi. ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından uzun yıllardır baskı altında olduklarını belirten Hatibzade, Avrupalı ülkelerin yeterli iradeyi gösteremediğini söyledi. İran'ın ise anlaşmadaki taahhütlerini azaltarak bir denge kurma yoluna gittiğini kaydetti.
"Görüşmeler devam edecek. Ancak bu sürecin dış politika alet çantasında bir araç olarak kullanılmaması gerekiyor. Avrupalılar, iki taraf arasında anlamlı bir anlayışa ulaşmak istiyorlarsa her şeyin mümkün olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.
İSRAİL VE ABD SALDIRILARI
Hatibzade, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını da sert bir dille eleştirdi. "İsrail ülkemize karşı saldırı başlattı. Bu saldırılar sadece nükleer tesislerimize değil, üst düzey komutanlarımıza yönelik suikastları da içeriyordu. Tüm nükleer tesislerimiz BM güvencesi ve IAEA denetimi altındaydı. Yine de Amerikalılar ve İsrailliler uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiler" dedi.
İran'ın barışçıl nükleer haklarını savunma kararlılığının devam edeceğini vurgulayan Hatibzade, "Nükleer tesislerimize yapılan saldırılar İran'ın iradesini ortadan kaldıramadı ve bu irade sonsuza kadar sürecek" ifadelerini kullandı.