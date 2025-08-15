İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Saeid Hatibzade, A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın konuğu oldu. Türkiye-İran ilişkileri, İran-İsrail gerilimi, İran'ın nükleer programı ve Azerbaycan-Ermenistan barışına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran- E3 görüşmelerinin süreceğini belirten Hatibzade, Türkiye'nin güvenilir bir ev sahibi olduğunu vurguladı. İsrail ve ABD'nin saldırılarını uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendiren Hatibzade, İran'ın nükleer hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:36
00:13
00:16
00:21
İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26
01:21
00:58
Ukrayna'dan Rostov ve Volgograd'a İHA saldırısı | Video 14.08.2025 | 13:54
00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
05:39
03:05
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 13.08.2025 | 16:35
00:08
ABD'de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 13.08.2025 | 13:57
00:47
Karadağ'da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 13.08.2025 | 12:37
03:19
Macaristan Başbakanı Orban: "Rusya, Ukrayna'daki savaşı kazandı" | Video 13.08.2025 | 12:37
00:47
Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 13.08.2025 | 12:37
02:29
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 13.08.2025 | 10:52
02:32
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta "kundaklama" anını tespit etti | Video 12.08.2025 | 16:12
00:44
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 12.08.2025 | 15:39
02:34
10:37
04:59
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video 12.08.2025 | 14:41