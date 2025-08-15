Video Dünya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video
15.08.2025 | 12:52

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Saeid Hatibzade, A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın konuğu oldu. Türkiye-İran ilişkileri, İran-İsrail gerilimi, İran'ın nükleer programı ve Azerbaycan-Ermenistan barışına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran- E3 görüşmelerinin süreceğini belirten Hatibzade, Türkiye'nin güvenilir bir ev sahibi olduğunu vurguladı. İsrail ve ABD'nin saldırılarını uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendiren Hatibzade, İran'ın nükleer hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi..

