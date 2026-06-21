SON DAKİKA| Gözler İsviçre’deki ABD-İran müzakerelerinde: Ana odak noktamız Lübnan ateşkesi olacak
Son Dakika: Tahran yönetimi, İsviçre’de ABD ile yapılacak görüşmelerde İsrail’in Lübnan’daki eylemlerini masaya yatıracağını açıkladı. İran ayrıca dondurulan varlıklarının serbest bırakılması ve petrol satışına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını da gündeme getirecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
İran, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilecek görüşmelerde Lübnan'da devam eden İsrail-Hizbullah çatışmasının öncelikli gündem maddesi olacağını duyurdu.
Bekayi, devlet haber ajansı IRNA tarafından yayımlanan video açıklamasında, "Siyonist rejim Lübnan'daki taahhütlerini ihlal etmeyi sürdürüyor. Bu konu bugünkü görüşmelerin ana başlığı olacak" ifadelerini kullandı.
Bekayi, görüşmelerde ayrıca İran'ın yurt dışında dondurulan veya erişimi kısıtlanan mali varlıklarının serbest bırakılması konusunun ele alınacağını belirtti.
İranlı sözcü, petrol ihracatına ilişkin gerekli izinlerin verilmesi ve İran petrolünün uluslararası piyasalarda satışına yönelik kısıtlamaların da müzakerelerin gündeminde yer alacağını söyledi.
TOPLANTI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sözcü Bekayi, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.
İsviçre'de yapılacak temaslar, Washington ile Tahran arasında bölgesel gerilimlerin azaltılması ve ekonomik konuların ele alınması açısından önem taşıyor.
İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.