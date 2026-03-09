İran Hayfa’yı ‘Hayberşiken’ füzesiyle vurdu
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tahran Rafinerisi'ne saldırmasına karşılık Hayfa'daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıkladı. Hayfa Rafinerisi'nin "Hayberşıken" füzesiyle hedef alındığı kaydedildi. İran Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının Hayfa ve Tel Aviv'deki ABD ve İsrail hedeflerini vurduğu bildirildi. İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çaldı. İsrail vatandaşlarına erken uyarı sisteminin çalışmasını garanti edemeyeceği mesaj gönderdi. İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği belirtiliyor.