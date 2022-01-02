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Giriş Tarihi: 2.1.2022 10:52 Son Güncelleme: 2.1.2022 11:08

İran'da yürekleri dağlayan olay! Çocuklarını kurtardı, ama kendini kurtaramadı...

AA
İran’da yürekleri dağlayan olay! Çocuklarını kurtardı, ama kendini kurtaramadı...

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir anne, İran tarafında donarak yaşamını yitirdi. Elleri soğuktan şişmiş halde bulunan kadının iki çocuğuna ise köylüler yardım etti. Ayaklarına poşet sarılmış halde cansız bedeni bulunan annenin çoraplarını bile çıkarıp çocuklarının ellerine geçirdiği tespit edildi. Yaşanan dramın boyutu yürekleri dağladı.

Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.

KÖYLÜLER ÇOCUKLARA YARDIM ETTİ

Köylüler tarafından çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ"

Haberler üzerine inceleme başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

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İran'da yürekleri dağlayan olay! Çocuklarını kurtardı, ama kendini kurtaramadı...
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