İran’da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! Yayınlar kesildi

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemelerinin ardından savaşın bilançosu da ağırlaşıyor. Son olarak, İran'ın başkenti Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) düzenlenen hava saldırısının ardından yayınlar kesildi.

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 22:17 Son Güncelleme: 01 Mart 2026 22:26

Tüm dünya ABD-İsrail ve İran savaşına kilitlenmiş durumda. İran Dini Lideri Hamaney, saldırılar sonrası hayatını kaybederken, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.