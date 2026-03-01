İran’da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! Yayınlar kesildi
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemelerinin ardından savaşın bilançosu da ağırlaşıyor. Son olarak, İran'ın başkenti Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) düzenlenen hava saldırısının ardından yayınlar kesildi.
Tüm dünya ABD-İsrail ve İran savaşına kilitlenmiş durumda. İran Dini Lideri Hamaney, saldırılar sonrası hayatını kaybederken, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Başkent Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) hava saldırısı düzenlendi. IRIB binasının bazı bölümlerinin hedef alındığı saldırı, canlı yayında açıklama yapan sunucu tarafından duyurulurken, çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.
IRIB sunucusu, canlı yayında, "Kısa süre önce Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bazı bölümleri ABD ve siyonist düşman tarafından hedef alındı. Şu anda yayınlarımız normal şekilde devam ediyor, teknik ekiplerimiz muhtemel hasarları inceliyor" ifadelerini kullandı.