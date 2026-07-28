İran'dan "ABD ile müzakere" mesajı: Böyle bir planımız yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile müzakere planının olmadığını belirterek, "Amerika’nın istediği zaman savaşmaya, istediği zaman da müzakere masasına oturmaya alışmasına izin vermemeliyiz" dedi.

İran’dan ABD ile müzakere mesajı: Böyle bir planımız yok
İHA

ABD-İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, Tahran yönetiminden müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, Washington yönetimi ile herhangi bir müzakere planlarının olmadığını ifade etti.

İran’dan ABD ile müzakere mesajı: Böyle bir planımız yok

"ABD İLE MÜZAKERE PLANIMIZ YOK"

Garibabadi, İran basınına açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, "İran'ın ABD ile müzakere planı yok" ifadelerini kullanarak, "Amerika'nın istediği zaman savaşmaya, istediği zaman da müzakere masasına oturmaya alışmasına izin vermemeliyiz" dedi.

İran’dan ABD ile müzakere mesajı: Böyle bir planımız yok

"BİZE MESAJ GÖNDEREN KENDİLERİ..."

Garibabadi ayrıca, savaşın sona ermesi için kendilerine mesajlar gönderenin ABD olduğunu belirtti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ABD #İRAN #AMERİKA

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