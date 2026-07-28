İran'dan "ABD ile müzakere" mesajı: Böyle bir planımız yok

ABD-İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, Tahran yönetiminden müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, Washington yönetimi ile herhangi bir müzakere planlarının olmadığını ifade etti.