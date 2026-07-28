Trump’tan İran’a gözdağı: Anlaşma yapmazsak Kazma Dağı’nı da vuracağız! İran’dan Hürmüz resti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınında yer alan ve içinde santrifüjler bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı bölgesinin vurulmasını istediğini belirterek, "Onların (İran) nükleer tesislerini yok ettik. Anlaşma yapmazsak Kazma Dağı'nı da yok etmek zorunda kalacağız. Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok." dedi.
Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox and Friends" programına telefonla bağlanarak, dış politika ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine bazı kişilerin "Neden İran'ı daha sert vurmuyorsunuz?" diye sorduğunu kaydeden Trump, altyapıyı kurmanın yıllar aldığını söyledi.
Trump, "Şu anda güçlü bir pozisyonumuz var. Eğer (İran) anlaşma yapmazlarsa ne yapacağımı biliyorlar. Köprüleri yok olur. Kelimenin tam anlamıyla 2 saat içinde, tüm büyük köprüleri ve bir gün içinde tüm elektrik santralleri yok olur." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kazma Dağı bölgesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, "Netanyahu benim savaşın içinde kalmamı istiyor. " dedi.
Trump, Netanyahu'nun kendisine Kazma Dağı'nı vurmasını söylediğini aktararak, "Kazma Dağı'nda ne olduğunu çok iyi biliyorum. Büyük bir sorun değil. Onların (İran) nükleer tesislerini yok ettik, anlaşma yapmazsak Kazma Dağı'nı da yok etmek zorunda kalacağız. Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok." şeklinde konuştu.
Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının devam ettiğini vurgulayan Trump, "İran Boğaz'ı kontrol etmiyor, biz kontrol ediyoruz. Oraya birkaç mayın bırakıp her şeyi berbat edebilirler ama kontrol bizde." ifadelerini kullandı.
Trump, İsrail konusunda da "Ben ABD Başkanı olmasaydım bugün İsrail var olamazdı." dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İran'a ait varlıklardan herhangi bir tutar alan şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş sırasında zarar görecek gemilerin tazminatlarının İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağı açıklamasına yanıt verdi.
Söz konusu girişimin "hukuka aykırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Trump'ın önerisini kabul ederek İran'ın dondurulmuş varlıklarından ödeme alacak şirket ve ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'a karşı devam eden saldırılar sırasında gemilere, kargolara gelebilecek her türlü zararın, ABD tarafından kontrol edilen dondurulmuş İran varlıkları kullanılarak tazmin edileceğini duyurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini belirtti.
İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Bakan Katz, İran'la gerilimin yanı sıra Lübnan ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri yıkıma ilişkin konuştu.
Katz, "İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istiyoruz ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle şu an buna onay vermiyor." ifadelerini kullandı.
İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını söyleyen Katz, "buna karşın İran'ın bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemediğini" savundu.
"ABD'nin İran'da İsrail'den daha fazla çıkarı olduğunu" söyleyen Katz, İran'a son iki yıldaki saldırılarında 35 binin üzerinde füze ve bomba attıklarını, sonrasında "ABD'den bağımsız saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını" söyledi.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Muhacerani başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Savaş sırasında gaz üretim tesislerinin zarar gördüğünü belirten Muhacerani, şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğimiz gibi, dayatılan üçüncü savaş (40 gün süren son savaş) sırasında ülkenin gaz üretim kapasitesinin bir kısmı hasar görmüş ve saldırılar sonucunda bu üretim kapasitesinin yaklaşık 230 milyon metreküpü kaybedilmiştir."
Gaz üretimindeki düşüşün rafinerilere gönderilen ham madde ile enerji santrallerine sağlanan yakıt miktarını da azalttığını kaydeden Muhacerani, halka enerji tüketiminde tasarrufa gitmeleri çağrısında bulundu.
Muhacerani, kamuoyunda tartışmalara neden olan akaryakıt fiyatlarına ilişkin de açıklama yaparak, herhangi bir fiyat artışına gidilmediğini ve mevcut düzenlemelerin uygulanmaya devam ettiğini söyledi.
ABD'nin son saldırılarının ardından Buşehr eyaletine yaptığı ziyarete de değinen Muhacerani, Buşehr Havalimanı'nın neredeyse tamamen hizmet dışı kaldığını ve saldırıda zarar gören sivil bir uçağın enkazını gördüğünü aktardı.
Savaşta hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştüğünü belirten Muhacerani, saldırılarda 350'den fazla devlet çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi ancak bu kayıpların hangi tarih aralığına ait olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.
Yol ve Şehircilik Bakanlığının ülkenin altyapısına ilişkin raporuna işaret eden Muhacerani, 12 köprü ve 2 tünelin savaş döneminde hasar gördüğünü kaydetti.
Muhacerani, çalışmalar neticesinde tünellerin yeniden trafiğe açıldığını, yıkılan köprüler için de alternatif güzergahlar oluşturulduğunu ifade etti.