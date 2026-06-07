İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

İran İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği hava saldırıları bölgede tansiyonu yeniden artırdı.

Karşılıklı hamlelerin şiddetlendiği İsrail-Lübnan hattında gerilim tehlikeli bir eşiğe taşınırken, İran İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerimiz devreye girdi." denildi.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

İRAN İSRAİL'İ UYARMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmasının ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesinin şart olduğu belirtilmişti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Beyrut'a saldırı olması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA| İran'dan İsrail'e saldırı dalgası: Tel aviv'de sirenler çalıyor!

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSRAİL #İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!