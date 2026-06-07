İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Karşılıklı hamlelerin şiddetlendiği İsrail-Lübnan hattında gerilim tehlikeli bir eşiğe taşınırken, İran İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerimiz devreye girdi." denildi.

İRAN İSRAİL'İ UYARMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmasının ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesinin şart olduğu belirtilmişti.