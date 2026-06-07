SON DAKİKA| İran'dan İsrail'e açık tehdit: "Siyonistlerin saldırısına karşılık vereceğiz" Trump Lübnan'da geri adım attı

Son dakika haberleri: İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükselirken, Beyrut'a yönelik bombardıman ve sınırı aşan roketler bölgeyi yeni bir çatışma sarmalının eşiğine taşıdı.
İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine yönelik yeni saldırı tehditleri gerilimi tırmandırırken, AB taraflara ateşkese uyma çağrısında bulundu.
Öte yandan İran, ABD'yi bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürüklemekle suçlarken, Hürmüz Boğazı'ndan elde ettiği gelirler ve savaşın enerji altyapısında yol açtığı hasara ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." dedi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırısına, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz” ifadeleriyle tepki gösterdi.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 3 bin 613'e yükseldi, 11 bin 72 kişi de yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği röportajda İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trump, İran ile herhangi bir barış anlaşması sağlanmadan önce yaptırımların kaldırılmasının veya İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bu adımların ancak bir anlaşmanın ardından değerlendirilebileceğini söyleyen Trump, “Bunlar daha sonra gelir. Eğer düzgün davranırlarsa ve iyi bir iş çıkarırlarsa konuşmaya başlarız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, İran ile yapılabilecek kısa vadeli bir anlaşmanın parçası olarak Lübnan’ın sürece dahil edilmesini talep etmediğini de kaydetti.
AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail uçakları ön uyarı yapmadan Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.
Öte yandan İsrail'a ait insansız hava araçları öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuşu gerçekleştiriyor.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.
Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.
Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Sur kenti ile çevresindeki mahalle ve mülteci kamplarını hedef alacağını bildirdi.
Adraee, yayımladığı haritayla Sur kent merkezinin büyük bir kısmı ile çevredeki Zakuk Mefdi ve El-Bas kamplarının sakinlerinden evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
İsrail ordusu, Sur kenti ve çevresi için 25 Mayıs'ta da benzer şekilde saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkını göçe zorlamıştı.
Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve çevresinde, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar öncesi yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Mehr Haber Ajansına göre İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 28 Şubat - 8 Nisan tarihleri arasında 40 gün süren saldırılarda elektrik santrallerindeki zararlara ilişkin bilgi verdi.
Recebi Meşhedi, "Savaş sırasında elektrik santrallerimizin 7 bin megavattan fazla kapasitesi ağır hasar gördü. Bunların 2 bin 500 megavattan fazlası yeniden onarılarak elektrik şebekesine geri kazandırıldı." bilgisini paylaştı.
İranlı yetkili, saldırılarda zarar gören santrallerin ülkenin hangi bölgesinde olduğuna ilişkin bilgi vermedi.
Toplam elektrik santrali kapasitesinin 100 bin megavat civarında olduğu aktarılan İran'da, bu rakamın yaklaşık yüzde 20'sinin geri dönüştürülebilir olduğu belirtiliyor.
İran'da yaz aylarında sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle enerji talebi yükseliyor. Bu dönemde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken yetkililer, halkı elektrik tasarrufu konusunda uyarıyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'yi ağırladı. Naqvi Arakçi'ye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran liderine hitaben yazdığı mektubu iletti.
İki bakan arasındaki görüşmede, İran-Pakistan ikili ilişkileri ile ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesine yönelik mevcut diplomatik sürecin son durumu ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sürecin Pakistan arabuluculuğunda yürütüldüğünü bildirdi.
Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. İsrail ordusu Hizbullah tarafından Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürdü.
İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetti.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan'ın doğrudan müzakereleri yapıcı bir anlayışla sürdürmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi. Açıklamada, taraflara ateşkes anlaşmasının şartlarına eksiksiz uymaları çağrısında bulunularak, Hizbullah'ın anlaşmaya ilave şartlar getirme girişimlerinin reddedildiği aktarıldı.
Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi, İsrail'in de Lübnan topraklarından ayrılması talep edildi.
Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) destek yinelenerek, 4 Haziran'daki saldırılarda, bir UNIFIL askerinin daha hayatını kaybetmesi kınandı.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin, İran ile yapılan ateşkesi ihlal ederek Orta Doğu'yu risklerle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.
Washington'ın bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürüklediği kaydedilerek, bölge ülkelerine İran'a yönelik saldırgan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD'ye kendi topraklarını veya tesislerini kullandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Bu hukuka aykırı eylemlerin sonuçlarının ve her türlü olası tırmanmanın sorumluluğu ABD hükümetine ait olacaktır. İran egemenliği ile ulusal çıkarlarını mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak savunacaktır" ifadelerine yer verildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğü öne sürülerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.