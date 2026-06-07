SON DAKİKA| İran'dan İsrail'e açık tehdit: "Siyonistlerin saldırısına karşılık vereceğiz" Trump Lübnan'da geri adım attı

TRUMP: İRAN VARLIKLARI SERBEST BIRAKILMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği röportajda İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile herhangi bir barış anlaşması sağlanmadan önce yaptırımların kaldırılmasının veya İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bu adımların ancak bir anlaşmanın ardından değerlendirilebileceğini söyleyen Trump, “Bunlar daha sonra gelir. Eğer düzgün davranırlarsa ve iyi bir iş çıkarırlarsa konuşmaya başlarız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, İran ile yapılabilecek kısa vadeli bir anlaşmanın parçası olarak Lübnan’ın sürece dahil edilmesini talep etmediğini de kaydetti.