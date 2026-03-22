İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı! Arad ve Dimona'da büyük yıkım var
İsrail’in savunma kalkanı İran füzeleri karşısında çaresiz kaldı. Tahran’ın beklenen misilleme operasyonunda İsrail’in nükleer kalbi Dimona ve stratejik Arad kenti ağır darbe aldı. Nükleer tesislerin bulunduğu bölgede patlama sesleri yükselirken, Arad kentinde savunma hattı aşıldı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 ölü ve 100’den fazla yaralı var.
İran'ın akşam saatlerinde başlattığı büyük misilleme operasyonu, İsrail'in hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.
İsrail'in Güneyindeki Arad kenti İran füzeleriyle vuruldu. İsrail medyasına yer alan haberlere göre, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.
İsrail'in Güneyinde bulunan Arad kenti İran'ın füzeleriyle vuruldu. Kentte birçok binada hasar meydana gelirken, İsrail N12 televizyonu, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 100'ün üzerinde yaralı olduğunu duyurdu.
Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100'ün üzerinde yaralı
DİMONA NÜKLEER BÖLGESİ HEDEF ALINDI
İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.
İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.
İSRAİL BAŞARISIZLIĞI ARAŞTIRIYOR
İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.
İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.
Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çok ciddi tahribat meydana gelirken sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı.