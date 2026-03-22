Arad kenti füzelerle vuruldu; 6 ölü, 100'ün üzerinde yaralı

22.03.2026 | 00:50

İsrail'in Güneyindeki Arad kenti İran füzeleriyle vuruldu. İsrail medyasına yer alan haberlere göre, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.