İran’dan son dakika suikast açıklaması: Haniye’nin odası dışarıdan vuruldu

Devrim Muhafızları, "Maceracı ve terörı̇st Sı̇yonı̇st rejı̇m bu suçun cevabını kararlılıkla alacaktır" uyarısında bulunurken, "Tahran'ın ı̇ntı̇kamı şı̇ddetlı̇ ve uygun zaman, yer ve şekı̇lde" olacak ifadelerini kullandı.