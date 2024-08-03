İran'dan son dakika suikast açıklaması: "Haniye'nin odası dışarıdan vuruldu" | Video
İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri İsmail Haniye'nin odasının dışından şı̇ddetlı̇ bı̇r patlama eşlı̇ğı̇nde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzı̇llı̇ bı̇r mermı̇ atılarak şehit edildiğini açıkladı.
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