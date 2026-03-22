İran'ın vurduğu kentte siyonist bakana şok: Defol git, ölümlerin sorumlusu sensin!
İran, İsrail'in Arad ve Dimona kentlerine şok bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Katil Netanyahu misillemelerin ardından "zor bir akşam geçirdik" itirafında bulundu. Kentlerdeki yıkım görüntülenirken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e de sert tepkiler geldi.
Tahran'ın misilleme operasyonunda İsrail'in nükleer kalbi Dimona ve stratejik Arad kenti ağır darbe aldı. Nükleer tesislerin bulunduğu bölgede patlama sesleri yükselirken, Arad kentinde savunma hattı aşıldı. İsrail'i şoka uğratan saldırı sonrası siyonist yönetime kendi halkından da tepki geldi.
Yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e neye uğradığını şaşırdı...
Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!" dediği görüldü.
İSRAİL BAŞARISIZLIĞI ARAŞTIRIYOR
İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.
İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.