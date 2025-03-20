İrlanda, İsrail'in Gazze'de BM tesisini vurmasını "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tekrar Gazze'den gelen şok edici görüntüleri görmeye başladık. İsrail'in hava saldırıları ve yeni kara operasyonu Gazze halkına daha fazla acı getirirken ateşkesi de ihlal ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasının Gazze halkı, Gazze'deki esirler ve onların aileleri için felaket olduğunu kaydeden Harris, "Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmeli. BM ve diğer insani yardım çalışanları, hayat kurtaran görevlerini yaparken korunmalı. BM tesislerine yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Harris, uluslararası toplumun bu geri gidişi kabul edemeyeceğine dikkati çekerek, saldırıların bir an önce durdurulması ve ateşkes anlaşmasının şartlarına geri dönülmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombaladığı saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Proje Hizmetleri Ofisine (UNOPS) ait misafirhaneye yönelik saldırıyı kınayarak, kapsamlı soruşturma talep etmişti.