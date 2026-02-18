İrlanda'dan sosyal medya plaformları için yeni düzenleme: Sosyal medya tehlikesine karşı adım attılar!
Dünya sosyal medya platformlarının yarattığı kontrolsüz tehlikeye karşı peş peşe adımlar atıyor. İrlanda hükümetinin de sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirme planını açıklamaya hazırlandığı bildirildi. Öte yandan hükümet; yapay zekanın artan gücü karşısında Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın 5. maddesinde yer alan yasaklı uygulamalar listesinin güncelliğini korumasını sağlamak için Avrupa Komisyonu ile temas kuracak.
İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre, bu adım kabinenin değerlendireceği yeni "Dijital ve Yapay Zeka Stratejisi"nin parçası olacak. Çevrim içi güvenliğe önem verilecek plan kapsamında, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yasaların hazırlandığı teyit edilecek.
Bu konu, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının öncelikleri arasında belirlendi ve hükümetin tercihi, Avrupa düzeyinde hareket etmek olsa da İrlanda her halükarda tek başına adım atacak. Strateji kapsamında ilk adım olarak yaş doğrulama aracının pilot uygulaması başlatılacak ve gençlerin de dahil edileceği denemede sistemin pratikte nasıl işleyeceği değerlendirilecek.
Stratejide ayrıca, tehdit ve taciz amacıyla kullanılan bazı yapay zeka teknolojilerine karşı mevzuatın düzenli olarak gözden geçirilmesinin gerektiği vurgulanacak.
Hükümet, yapay zekanın artan gücü karşısında Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın 5. maddesinde yer alan yasaklı uygulamalar listesinin güncelliğini korumasını sağlamak için Avrupa Komisyonu ile temas kuracak.
AVRUPA, ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİNE HIZ VERİYOR
AB ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.