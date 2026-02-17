İşte sosyal medya platformlarının karanlık amacı: Veri emperyalizmi ve dijital demans!

Ali Murat Kırık, "Ücretsiz uygulamaların çalışma modeli veri toplamaya dayanıyor. Bir şey ücretsiz ise ürün siz oluyorsunuz. Bedelini verilerimizle ödüyoruz. Verilerde yurt dışına gidiyor, erişim izni verdiğimiz için..." dedi.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Ali Murat Kırık, "Geçmişte de WhatsApp'ın CIA ile beraber işbirliği yaptığı, eski WhatsApp-CIA çalışanlarının bu olayı teyit ettiğini biliyoruz. Veriler ekonomik bir değere dönüşüyor. Geçmişte META'da çok veri sızıntısı yaşandı. WhatsApp'ta güvenlik açıkları çıktı, kullanıcıların bilgileri risk altına girdi. WhatsApp bize bir sözleşme dayattı 4-5 yıl önce, Facebook'ta oldu. Evet hayatımızı kolaylaştırıyor ama bunun bedelini veri olarak ödüyoruz. Bilinçli ve sorgulayıcı olmak lazım, bu artık bir paranoya değil bir gerçek dijital dünyada haklarımızı korumak önemli" ifadelerini kullandı.