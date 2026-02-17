İşte sosyal medya platformlarının karanlık amacı: Veri emperyalizmi ve dijital demans!

Sosyal medya platformlarındaki veri sızıntıları, algoritmaların kullanıcıların zihnini sistematik olarak şekillendirmeye yönelik içerikleri artık büyük bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu, önemli uyarılar yaptı.
Ali Murat Kırık, "Ücretsiz uygulamaların çalışma modeli veri toplamaya dayanıyor. Bir şey ücretsiz ise ürün siz oluyorsunuz. Bedelini verilerimizle ödüyoruz. Verilerde yurt dışına gidiyor, erişim izni verdiğimiz için..." dedi.
"BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"
Ali Murat Kırık, "Geçmişte de WhatsApp'ın CIA ile beraber işbirliği yaptığı, eski WhatsApp-CIA çalışanlarının bu olayı teyit ettiğini biliyoruz. Veriler ekonomik bir değere dönüşüyor. Geçmişte META'da çok veri sızıntısı yaşandı. WhatsApp'ta güvenlik açıkları çıktı, kullanıcıların bilgileri risk altına girdi. WhatsApp bize bir sözleşme dayattı 4-5 yıl önce, Facebook'ta oldu. Evet hayatımızı kolaylaştırıyor ama bunun bedelini veri olarak ödüyoruz. Bilinçli ve sorgulayıcı olmak lazım, bu artık bir paranoya değil bir gerçek dijital dünyada haklarımızı korumak önemli" ifadelerini kullandı.
Ali Murat Kırık şunları ifade etti:
HEDEFLİ REKLAMCILIK, SİYASİ MANİPÜLASYON!
"En büyük hata şu: Verilerimizle ne olacak? Bunların hepsinin topluyorlar, hedefli reklamcılık ve siyasi manipülasyon yapıyorlar, bugün toplumun kutuplaşmasının temel sebebi bu tarz uygulamalar üzerinden veriler ve algoritmik yönlendirmedir, kıymetli vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Kullanım izinlerini kontrol edin, erişim izinlerini kapatın, gizlilik ayarlarını gözden geçirin, bu güncellemenin neden yapıldığını okuyun..."
VERİ EMPERYALİZMİ
"Veri emperyalimizi dediğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Dijital bir faşizm ve kuşatma söz konusu, hem bizden ekonomik değer kazanıyorlar, hem de siyasi manipülasyonla toplumsal yapıyı aile yapısını hedef alıyorlar. Ve aynı zamanda da bu algoritmalar WhatsApp'tan veriyi toplayıp, Instagram'da Facebook'ta sizin önünüze reklam olarak çıkarıyor."
"TEHLİKE ARTIK GELİYORUM" DİYOR
"Daha sonra bakıyorsunuz fikrinize aykırı olan içerik ve davranış kalıpları önünüze gelmeye başlıyorlar. Çocuklarımız, gençlerimiz bu içeriklerin etkisinde kalıyorlar, dijital demans çağımızın en büyük hastalıklarından biri. O yüzden biz sosyal medyada 15 yaş altı kullanım yasağını konuşuyoruz. Macron'da söyledi (nefret söylemi, manipülasyon)" Burada artık tehlike geliyorum diyor. Müstehcenlik, pedofili gibi istismar içeriklerin evlerimize kadar girdiğini görüyoruz. Bu ciddi bir risktir. Vatandaşlarımız dikkat etsinler!"