Instagram’daki asıl tehlike: Algoritmaların yönlendirdiği gerçeklik, açık algı mühendisliği ve dijital silah!

Sosyal medya platformları öne çıkardıkları kontrolsüz içeriklerle kullanıcıların algılarını yönlendirirken, topladıkları izinsiz veriler ile de reklam politikalarını şekillendirerek kar marjlarını artırıyor. Meta , Google ve diğer platformlarda son dönemde artan veri sızıntıları endişe yaratırken, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Ali Murat Kırık, algoritmaların yönlendirdiği 'sanal' gerçekliğin ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunun mesajını verdi. Instagram ve diğer platformlarda yaşanan veri sızıntılarıyla ilgili, "Asıl tehlike, bu sızıntıların istisna değil sistemin bir parçası olmasıdır. Meta'nın iş modeli kullanıcıyı korumak değil, kullanıcıyı ürüne dönüştürmek üzerine kurulu." dedi.

Ali Murat Kırık, "Bu şirketler "biz sadece platformuz" söyleminin arkasına saklansa da fiilen toplumların bilgiye erişimini filtreliyorlar. Zihinler yavaş yavaş şekillendiriliyor, tercihler yönlendiriliyor ve farkında olmadan bir düşünce kalıbı içine sokuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Instagram ve çatı şirketi Meta'nın veri sızıntıları artık münferit olaylar değil, kronik bir sorun haline gelmiş durumda. 2019–2021 yılları arasında yüz milyonlarca kullanıcının telefon numarası ve e-posta adresi internete sızdı; bu bilgiler dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarında kullanıldı. Meta bu skandalı "eski bir güvenlik açığı" diyerek geçiştirdi. Oysa kullanıcılar aylarca, hatta yıllarca bunun bedelini ödedi ve kişisel güvenlikleri ciddi biçimde tehlikeye girdi." dedi.