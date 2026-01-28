Dijital casus Google! Uzman isim uyardı: Her an dinleniyor olabilirsiniz! Kamera, mikrofon, rehber, konum…

"BU DURUM KALENİN İÇTEN FETHEDİLMESİ DEMEK"

Şimdi savaşlar sadece kara, hava, deniz savaşlarıyla olmuyor; veri savaşlarının da olduğunu görüyoruz. Veriye hakim olmak demek, o ülkeyi içten fethetmek anlamına geliyor. O yüzden hep ne diyoruz? Yerli teknolojileri kullanmak, yerli savunma sanayisine yatırım yapmak bu noktada çok mühim. Şunu söyleyenler var, ben hiç katılmıyorum: "Beni Türkiye'den dinleyeceklerine Amerika'dan dinlesinler." Bu çok yanlış bir mantıktır. Çünkü verilerin yurt dışına gitmesi demek; yarın öbür gün bir sıcak savaş meydana geldiğinde, çok rahat bir şekilde içeriden kalenin fethedilmesine sebebiyet verecek stratejilerin buna göre yürütülecek olması demektir. Zaten önce psikolojik olarak bizi bu harbe hazırlamış oluyorlar. Bunların da hepsini telefonlarımıza indirdiğimiz, erişim izni verdiğimiz ücretsiz uygulamalar aracılığıyla yapmış oluyorlar.

DİJİTAL PARANOYA NEDİR?

Dijital paranoya; sürekli izlenme, dinlenme paranoyası içinde olup artık hareketlerimizin kısıtlanmasına sebebiyet veriyor. Çünkü siz artık normal eylemlerinizi yerine getiremeyecek durumda oluyorsunuz. "Kameraya erişim izni verirsem ne olur? Acaba biri beni dinledi mi ya da takip etti mi? Az önce bu reklam çıktı, acaba az önce bunu konuşmuş muyduk?" Bu, sizin hareketlerinizde de çok değişimlere sebebiyet veriyor. Aynı zamanda dikkat edin, psikolojik olarak bir çöküntü içerisindeyiz. Dijital paranoya, dijital demans... Aklımıza bir şey geliyor, hemen unutuyoruz. Neredeyse arkadaşlarımızın adını unutur duruma geldik. Neden? Her şey hazır! "Yapay zekaya sorayım, telefona sorayım, işte bilgi olarak öğrenmiş olayım" vs. derken normalde şu telefonlarınıza her şeyinizi verdiğiniz için bu telefonun bir gün hafızası silinse ne arkadaşınızı arayabilirsiniz, ne mesaj atabilirsiniz, ne de babanıza ulaşabilirsiniz. Zaten bu teknoloji devlerinin de istediği buydu. O yüzden kullanmadığımız dönemlerde erişim izinlerini kapatmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Telefonlarınızın olduğu herhangi bir alanda dinlenebilirsiniz. İfadelerini kullandı.