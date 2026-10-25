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  • İşgalci İsrail Gazze’yi hedef almayı sürdürüyor: Son 24 saatte 4 Filistinli katledildi

İşgalci İsrail Gazze’yi hedef almayı sürdürüyor: Son 24 saatte 4 Filistinli katledildi

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail Gazze’yi hedef almayı sürdürüyor: Son 24 saatte 4 Filistinli katledildi
AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesi ile 14 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1551 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 573 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 842 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail Gazze’yi hedef almayı sürdürüyor: Son 24 saatte 4 Filistinli katledildi

ATEŞKESE RAĞMEN TOPLAM CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 544'e, yaralı sayısının 175 bin 692'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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#GAZZE #İSRAİL

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