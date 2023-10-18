İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail’in hastane saldırısı organize devlet terörüdür

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.