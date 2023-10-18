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Giriş Tarihi: 18.10.2023 05:00

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in hastane saldırısı organize devlet terörüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi

AA
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail’in hastane saldırısı organize devlet terörüdür

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

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İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in hastane saldırısı organize devlet terörüdür
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