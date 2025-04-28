İspanya ve Portekiz’de elektrikler kesildi

İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştıklarını bildirdi.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Fransa'nın bazı bölgelerinde de kesinti yaşandığı belirtilirken, Madrid, Lizbon, Sevilla, Barselona ve Valensiya kentlerinin elektrik kesintisinden etkilendiği belirtildi.

Ülke genelinde telefon hatlarının koptuğu bildirildi.

Yerel medyaya göre, Madrid'in bazı metroları boşaltılırken, şehirdeki trafik ışıkları da çalışmıyor.

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda maçlar durduruldu.

İspanyol haber sitesi El Mundo'nun haberine göre, Barselona'da yaşanan kesinti nedeniyle metroda elektrik kesintisi yaşanması üzerine binlerce yolcu tahliye edilmek zorunda kaldı.

Elektrik kesintisi nedeniyle şehrin tramvay sisteminin de kapandığı ve bazı trafik ışıklarının çalışmaz hale geldiği bildirildi.