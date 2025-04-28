İspanya ve Portekiz'deki geniş çaplı elektrik kesintisi, hayatı felç etti | Video
İspanya'nın büyük bir kısmı ve Portekiz'in bir kısmında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.
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