Video Dünya İspanya ve Portekiz'deki geniş çaplı elektrik kesintisi, hayatı felç etti | Video
İspanya ve Portekiz'deki geniş çaplı elektrik kesintisi, hayatı felç etti | Video

İspanya ve Portekiz'deki geniş çaplı elektrik kesintisi, hayatı felç etti | Video

28.04.2025 | 16:23

İspanya'nın büyük bir kısmı ve Portekiz'in bir kısmında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti. İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi. İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesinin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.
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