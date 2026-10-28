İspanya’da 2 tren çarpıştı: 39 ölü

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

39 CAN KAYBI

Yerel yetkililer Sky News'e yaptıkları açıklamada, kazada en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör