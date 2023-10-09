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Giriş Tarihi: 9.10.2023 14:43

İsrail ambulansı hedef aldı! O anlar saniye saniye görüntülendi...

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye saldırıları sürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri hedef alıyor. İsrail'in saldırılarında 400'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilirken iki mülteci kampının da bombaların hedefi olduğu son dakika olarak duyuruldu. Sivil katliamına devam eden İsrail bu kez de Gazze'de yaralıları taşıyan ambulansı vurdu. İşte o anlara ilişkin görüntüler...

İsrail ambulansı hedef aldı! O anlar saniye saniye görüntülendi...

İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'de adeta can pazarı yaşanırken iki mülteci kampının da vurulduğu son dakika olarak geçti. Edinilen yeni bilgiye göre İsrail bu kez de bir ambulansı hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İKİ MÜLTECİ KAMPI BOMBALARIN HEDEFİ OLDU

İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ve Filistinliler arasındaki savaşın boyutu giderek artıyor. Savaşın 3. gününde İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Yoğunluğun en fazla olduğu mülteci kamplarına yapılan 2 baskının da 10 dakika içinde gerçekleştiği ve kamplarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

Saldırıların ardından yerel kaynaklar Gazze şehir hastanesi El-Şifa'ya onlarca yaralının getirildiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin ise Endonezya Hastanesi ve El-Şifa Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi. Saldırılar geniş çapta yıkıma ve onlarca evde hasara neden olurken, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların başladığı bildirildi.

İsrail, hasta taşıyan ambulansı vurdu | Video

AMBULANSLARI VURDULAR

Elde edilen son görüntülerde ise, İsrail'in bombalarının son hedefinin yaralıları taşıyan bir ambulans olduğu görüldü.

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İsrail ambulansı hedef aldı! O anlar saniye saniye görüntülendi...
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