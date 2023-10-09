İsrail, hasta taşıyan ambulansı vurdu | Video
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri hedef alıyor. İsrail'in saldırılarında 400'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilirken iki mülteci kampının da bombaların hedefi olduğu son dakika olarak duyuruldu. Sivil katliamına devam eden İsrail, bu kez de Gazze'de yaralıları taşıyan ambulansı vurdu. İşte o anlara ilişkin görüntüler.
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