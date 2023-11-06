İsrail askerine meydan okumuştu! Filistin’in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı

Henüz 11 yaşındayken 2011 yılında İsrailli askerlere meydan okuduğu için "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan aktivist Ahed Et-Temimi, İsrail askerlerince gözaltına alındı.
Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.
Filistin'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video
Temimi'nin babasının da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarılıyor.
Temimi, 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.
Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan Ahed Temimi'ye 16 yaşındayken Hanzala Cesaret Ödülü verilmişti.