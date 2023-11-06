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Filistin'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video

Filistin'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video

06.11.2023 | 10:48

İsrail askerleri, Filistin direnişinin simgesi haline gelen isimlerden Ahid Temimi’yi , işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına aldı.

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