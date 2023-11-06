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Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:46 Son Güncelleme: 6.11.2023 11:01

İsrail askerine meydan okumuştu! Filistinl'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İsrail askerleri, Filistin direnişinin simgesi haline gelen isimlerden Ahed Temimi’yi , işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına aldı.

İsrail askerine meydan okumuştu! Filistinl’in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı

Henüz 11 yaşındayken 2011 yılında İsrailli askerlere meydan okuduğu için "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan aktivist Ahed Et-Temimi, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.

Filistin'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video

Temimi'nin babasının da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarılıyor.

Temimi, 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan Ahed Temimi'ye 16 yaşındayken Hanzala Cesaret Ödülü verilmişti.

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İsrail askerine meydan okumuştu! Filistinl'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı
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