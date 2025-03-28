İsrail askerleri isyan etti: Ordu bocalıyor

İsrail ordusunda yeni bir kriz yaşanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce yedek subay ve asker, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e bir mektup gönderdi. Ordunun "Gazze Şeridi'nde net hedefler olmaksızın bocalamaya geri döndüğü" ifade edilen mektupta, Genelkurmay Başkanı Zamir'den "Gazze'ye saldırıların hedefinin tanımlanması ve muharebe görevinin tamamlanması için tarih vermesi" istendi. KAN'ın haberinde, mektubun "alışılmadık" olduğuna işaret edildi. Öte yandan İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için çaba göstermemekle suçladı. İsrailliler her hafta sokaklara dökülerek Netanyahu hükümetini protesto ediyor.