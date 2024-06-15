İsrail askerlerinden alçak saldırı! O anlar kamerada…

Kutlama için yapılan hazırlıklara zarar veren İsrail askerlerinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri de tepkilere yol açtı.

İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı

Muhammed Hatim Beşir, İsrail cezaevinde 19 aydır tutuluyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 185'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.