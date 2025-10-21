İsrail ateşkes tanımıyor: son 24 saatte 13 can kaybı

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video

Ayrıca son 24 saatte enkaz altından 6 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 229'a, yaralı sayısı ise 170 bin 369'a yükseldi.