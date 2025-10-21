Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 21.10.2025 | 14:33 Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 229'a yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca son 24 saatte enkaz altından 6 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 229'a, yaralı sayısı ise 170 bin 369'a yükseldi.

ATEŞKESTEN BU YANA 87 CAN KAYBI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye, yaralı sayısının 311'e ulaştığı kaydedildi. Ayrıca İsrail'in 15 Filistinlinin daha cenazesini teslim ettiği, teslim edilen cenaze sayısının 165'e ulaştığı ifade edildi.