İsrail basınında Türkiye paniği

İsrail basınında dün bir kez daha Türkiye'nin artan etkisine vurgu yapan bir analiz yayınlandı. "Erdoğan oyun oynamıyor, İsrail'in yeni Ortadoğu hayalini sonlandırıyor" başlıklı analiz Maariv gazetesinde yer aldı. Analizi kaleme alan ise eski İsrail ordusu yarbayı Amit Yagur oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri Stratejik Planlama Bölümü ve Deniz İstihbaratı'nda yarbay olarak görev yapan Amit Yagur, bölgedeki yeni düzenin temellerinin atıldığını ve bu süreçte Ankara'nın rolünün güçlendiğini belirtti. Analizde, Gazze savaşının gölgesinde Türkiye'nin ekonomik ve siyasi hamlelerinin İsrail aleyhine geliştiği kaydedildi. Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik adımlarının İsrail'in stratejik alanlarını etkilediği belirtilen analizde Ortadoğu'da yeni bir düzenin inşa edilmekte olduğu vurgulandı.