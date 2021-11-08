İsrail basınından kan donduran iddia: İsrail bile bile vurmuş!

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayında Gazze'de Al Jazeera televizyonu ve Associated Press (AP) haber ajansının da bulunduğu 13 katlı Cela binasını bombalayarak yıkmadan önce çatıya uyarı atışları yaptı. Bunun üzerine yabancı basın çalışanları, İsrailli meslektaşlarını ve İsrail savunma yetkililerini binada medya ofislerinin bulunduğu yönünde uyardı.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığından bazı yetkililerin saldırıyı önlemeye çalışmasına rağmen üst düzey komutanların binanın vurulması yönünde emir verdiği belirtildi. Böylece ilk uyarı atışından 1 saat 20 dakika sonra binanın bombalanarak enkaz yığını haline getirildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Gazze'deki 13 katlı binayı bombalayarak yıkma anı kamerada

HALKLA İLİŞKİLER FACİASI

Haberde ayrıca İsrail ordusunun söz konusu saldırıyla bir "halkla ilişkiler faciasına" yol açtığı ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıyı "Hamas'ın binada dijital istihbarat birimlerinin, araştırma ve gelişme merkezlerinin yanı sıra teknolojik ekipmanın da bulunduğu" açıklamasıyla savunmaya çalıştığı aktarıldı.

ABD yönetiminin, saldırının gerekliliği konusunda ikna olmadığı ve İsrailli yetkililerden somut deliller istediği kaydedilen haberde, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konuya ilişkin muhataplarını bilgilendirdiğini duyurmasına rağmen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daha güçlü kanıta ihtiyacı olduğunu söylediği aktarıldı.