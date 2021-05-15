SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Gazze'deki 14 katlı binayı bombalayarak yıkma anı kamerada
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Son dakika haberleri... İşgalci İsrail güçlerini vahşette sınır tanımıyor! İsrail güçlerinin aralıksız olarak bombaladığı Gazze'de 14 katlı binanın yıkıldığı anlar ise kameraya saniye saniye böyle yansıdı...