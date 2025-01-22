İsrail Gazze ateşkesinden sonra harekete geçti: Hedef Batı Şeria

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakere edildiği süreçten bugüne İsrail'de karar alıcıların işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonun yükseleceğine işaret eden açıklamalar peş peşe geldi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi tutukladı ve salı sabahı Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları kundakladı.
İsrail ordusunun Batı Şeria'da çok sayıda kontrol noktası kurması ve buralardaki kısıtlamaları artırması Filistinlilerin hareket özgürlüğünü azalttı, hayatlarını zorlaştırdı.
CENİN'DE KAOS HAKİM
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Cenin'e günlerce sürebilecek kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Cenin Mülteci Kampı'nı sabah saatlerinden itibaren kuşattı. İsrail ordusunun uzunca süredir hedefindeki Cenin'den yeniden çatışma sesleri geldi.
İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri şiddetle saldırdığı, kuşattığı ve altyapıyı ciddi biçimde tahrip ettiğini Cenin'e saldırısının günlerce devam edebileceği belirtiliyor.
SİYONİST YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI
Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli gruplar, özellikle Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 20 Ocak Pazartesi akşamı yaklaşık 40 kadar "maskeli" yerleşimci, kuzeydeki Kalkilya kentindeki Filistinlilerin köylerine saldırdı. Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.
Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 12 Filistinlinin İsrailliler tarafından darbedildiği, 9 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.
İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı.
Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.
BATI ŞERİA'DA GÖZALTI DALGASI
Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli kentlerde onlarca Filistinliyi de sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.
Ayrıca, İsrail ordusu 20 Ocak Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya baskın düzenleyerek 64 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
İsrail askerlerinin Filistinlileri meydanda ters kelepçe takarak yere yatırdığı, kelepçeli insan zinciri biçiminde tek sıra yürüttüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
TRUMP GASPÇI İSRAİLLİLERE YÖNELİK O YAPTIRIMI KALDIRDI
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırdı.
Trump'ın bu hamlesi, İsrail'de Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi Itamar Ben-Gvir'in başını çektiği aşırı sağcıları memnun etti.
GAZZE'DEN SONRA HEDEF BATI ŞERİA OLDU
İsrail devlet televizyonu KAN, 17 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylandığı güvenlik kabinesinde Batı Şeria'da askeri güçlerinin artırılması, orduya bu bölgede ek ödenek sağlanması kararlaştırıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de Hamas ile müzakere edilen anlaşmanın Güvenlik Kabinesinde onaylanmasından önce, ateşkese karşı çıkan aşırı sağcıları memnun edecek bir hamle yapmıştı.
Katz, Filistinlilere yönelik saldırılar gerekçesiyle "idari tutuklu" olarak hapishanede tutulan Batı Şeria'da toprak gasbeden İsraillilerin serbest bırakılacağını duyurmuştu.
Bundan bir hafta önce de İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, bir milyon Yahudinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.
AŞIRI SAĞCILARLA PAZARLIK
İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri yürütülürken anlaşmanın yapılmaması yönünde fikir beyan ederek hükümetten çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcılarla "Batı Şeria pazarlığı" yapıldığını öne sürmüştü.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının devreye girmesiyle hükümetten istifa edeceğini açıklayan Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ile kendisine işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurulmasını teklif ettiğini itiraf etmişti.
İSRAİL KATLETMEYE DEVAM EDİYOR
Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, 2024'te Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 971 saldırı gerçekleştirerek 10 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda evi ve aracı kundakladı ve 14 binden fazla ağaca zarar verdi.
Komisyona göre, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken, bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor.
Gazze'deki soykırıma paralel olarak, İsrail ordusu saldırılarını Batı Şeria'da da genişletti ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.
Resmi Filistin verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail şiddetinde 860 Filistinli can verirken, yaklaşık 6 bin 700 Filistinli yaralandı. İsrail güvenlik otoriteleri 14 bin 300 kişiyi tutukladı.
Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.