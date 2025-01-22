İsrail Gazze ateşkesinden sonra harekete geçti: Hedef Batı Şeria

BATI ŞERİA'DA GÖZALTI DALGASI

Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli kentlerde onlarca Filistinliyi de sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusu 20 Ocak Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya baskın düzenleyerek 64 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail askerlerinin Filistinlileri meydanda ters kelepçe takarak yere yatırdığı, kelepçeli insan zinciri biçiminde tek sıra yürüttüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.